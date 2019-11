Es heißt wieder „Guoden Aobend leive Lüe“

„So schnell vergeht die Zeit“, sinnierte Hermann Kövener am Mittwoch zu Beginn des plattdeutschen Abends im Heimathaus. Mit dem Zeitpunkt, wenn die Bäume das Laub abwerfen, wolle man auch wieder mit der Veranstaltungsreihe des Heimatvereins beginnen und die Sommerzeit beenden. Wie Kövener, so hatten sich auch viele andere Heimatverbundene auf die neue plattdeutsche Saison gefreut. Anni Preckel , Gertrud Mußmann und Albert Laubrock gehörten ebenso zum Ensemble und sorgten mit ihrer literarischen Auswahl dafür, dass es genug Unterhaltung gab. Den musikalischen Part übernahmen die „Biäwersänger“.

„Guoden Aobend leive Lüe“ begrüßte Hermann Kövener im Namen seiner Mitstreiter und konnte gleich noch eine Neuheit verkünden: „Die Ostbeverner Theaterspiele machen wieder was“, verriet er, dass sich die Plattdeutsch sprechende Gruppe wieder in die Vorbereitungen für eine neue Spielzeit, dieses Mal mit dem Stück „De Stroatenkavalier“, begeben haben. „Viel mehr will ich dazu aber noch nicht sagen“, so der Sprecher geheimnisvoll.

Mit „dütt und datt up platt“ begann Kövener gleich mit den Beiträgen, die insgesamt wieder die große Palette der mundartlichen Geschichten und Gedichte zeigte. Humorige Texte wechselten sich mit nachdenklich machenden Lesungen ab. Dabei bedienten sich die Aktiven oft den Werken bekannter Autoren der plattdeutschen Sprache, unter anderem auch des Münsteraners Hannes Demming.

Die schönen wie auch die dunklen Seiten des Novembers brachten Anni Preckel, Gertrud Mußmann sowie Albert Laubrock und Hermann Kövener in ihren Vorträgen ein. Dem schlossen sich thematisch die „Biäwersänger“ an, die unter anderem mit „O, wu is et kaolt nu wuorden“ oder „No‘n Riägen“ zur Stimmung beitrugen. Die bedrückende Geschichte über den Tod eines Spätheimkehrers, eine Erzählung über einen Einkaufsbummel mit dem Ehemann oder der Vortrag über ein Würfelspiel mit dem Teufel sorgten für ein Wechselbad der Gefühle und gemeinsam mit mehreren weiteren Lesungen für große Abwechslung.

Die nächste Veranstaltung des Vereins ist schon bald: Zum traditionellen Spekulatiusbacken im Heimathaus wird am Sonntag, 1. Dezember, eingeladen. Und mit etwas Glück ist danach noch genügend vom typischen Weihnachtsgebäck übrig, damit Angelika Schulze Hagen und Annegret Stiller dieses beim nächsten plattdeutschen Abend am 4. Dezember den Gästen anbieten können.