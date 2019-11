„ Toll, dass die drei das Angebot mit so viel Engagement und Interesse mittragen“, freute sich Monika Winter . Damit meint die Übungsleiterin der Vibo-Spiel- und Sportgruppe die „Neuen“ unter den Aktiven: Chiara Fresmann und Jonathan Schulze-Bäing. Ebenfalls neu dabei ist Sophie Köhnsen, die die Vibo-Psychomotorikgruppe von Vanessa Käller unterstützt. Alle drei absolvierten dafür in den letzten Monaten den Übungsleiterschein und dürfen jetzt die Gruppen leiten.

Die inklusiven Gruppierungen, also mit behinderten sowie nicht-behinderten Teilnehmern, werden gut besucht. So machen in der Spiel- und Sportgruppe bis zu 18 junge Erwachsene mit, in der Psychomotorikgruppe sind es zehn Grundschulkinder.

Um diese leiten zu können, hatten die neuen Übungsleiter so einiges an Zeit zu investieren. Damit sie nicht auch noch die Kosten tragen müssen, übernahm der Vibo-Verein die finanzielle Seite.

Der inklusive Sport ist ein wichtiger Punkt im Programm der Vereinigung, Denn: „Es ist vor allem für die Jugendlichen mit Behinderungen gedacht, die in anderen Sportgruppen nicht zurechtkommen würden“, erklärte die Vibo-Vorsitzende Maria Schwegmann. Der Gruppen- wie auch der Leistungsdruck seien dort zu groß. „Hier darf jeder so sein, wie er ist“, fügte Mechthild Harmann hinzu. Die Gruppe wird in Kooperation mit der Josef-Annegarn-Schule durchgeführt, einige der Schüler nehmen ebenfalls an der Spiel- und Sportgruppe teil, um die Behinderten „mitzunehmen“ und zu motivieren. Dass es eine Nachfolgerschaft bei den Leitern gibt, erleichtert auch Monika Winter, die bald „in die zweite Reihe“ rutschen möchte.

Die Freude am Sport ist allen anzumerken. Diese Erfahrung hatte auch Sophie Köhnsen gemacht. „Es macht super viel Spaß zu sehen, wie gut sich die Kinder entwickeln“, freute sich die angehende Ergotherapeutin über die Begeisterung der Teilnehmer in ihrer Gruppe.