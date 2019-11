Die aus Dublin stammende Sängerin Ann Grealy tritt seit vielen Jahren mit befreundeten Musikern in Deutschland auf. Mit ihrer ausdrucksstarken aber auch melancholischen keltischen Stimme begeistert sie dabei immer wieder ihr Publikum – und in Kürze auch das in Brock.

Dabei bleibt sich Ann aber ihrem Motto „Weniger ist mehr“ treu und erzeugt trotz der kleinen und traditionellen Besetzung einen intimen und kraftvollen Sound. Gespickt mit reichlich irischem Humor und Anekdoten von der grünen Insel ist ein Abend mit Ann ein musikalisches Erlebnis, das dem Zuhörer lange in Erinnerung bleibt, heißt es in der Ankündigung zu dem Konzert, das am Samstag, 16. November, um 20 Uhr in „De Deele“ in der Ladbergener Straße 5, stattfinden wird.

Die Songs von Ann werden von Tobias Kurig an der zehnseitigen Bouzouki begleitet. Julia Weber (Geige), Daniela Messer (Geige) und Mark Decker (Flöten und Dudelsack) runden die Musik mit ihrem virtuos gespielten Instrumenten ab. Die Musiker spielen schon viele Jahre zusammen und haben ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm erarbeitet. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.