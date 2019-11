„Die haben ja ein Glück mit dem Wetter hier!“ Diesen Satz hörte man am gestrigen Sonntag häufig. Doch nicht nur der Sonnenschein war es, der sogar schon in der Mittagszeit unzählige Besucher in den Ort lockte. Vielmehr hatte das Organisationsteam des Vereins „Wirtschaft Ostbevern“ ein buntes Programm für Jedermann vorbereitet, das einen tollen Tag garantierte. Mit dem Flohmarkt, einem großen Programm auf den Straßen und der Bühne, vielen Ständen örtlicher Vereinigungen, Unternehmern und Institutionen sowie natürlich die Esskastanien, die die Pfadfindergruppen frisch röstete, wurde viel für schöne Stunden geboten. Ein ausführliche Berichterstattung folgt in der morgigen Ausgabe.