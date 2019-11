Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 830 zwischen Ostbevern und Brock sind am Sonntag gegen 14.20 Uhr sieben Menschen leicht verletzt worden. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht.

Drei Pkw waren an dem Crash beteiligt. Der Fahrer eines silbernen Beetle war von Ostbevern in Richtung Brock unterwegs und wollte nach links in die Dorfbauerschaft abbiegen. Da er Gegenverkehr passieren lassen musste, hielt er an. Dabei wurde er von einem Wagen über den rechten Grünstreifen überholt. Ebenfalls aus Ostbevern rollte in diesem Moment ein Seat Leon heran, dessen Fahrer die Situation zu spät erkannte und mit voller Wucht ins Heck des Beetle krachte. Der Seat-Fahrer versucht noch auszuweichen, geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem aus Richtung Brock herannahenden silbernen Opel Zafira, in dem eine vierköpfige Familie saß.

Die Landesstraße musste für die Unfallaufnahme und die Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Ostbevern streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab.