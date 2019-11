Hier passt einfach alles

Da schlug so manches Frauenherz ein wenig schneller: Die große Auswahl, die der „Fashion-Flohmarkt für Ladies“ am Freitag bot, begeisterte viele der Besucherinnen. Und nicht nur das, schon beim Eintritt in das Edith-Stein-Haus durften sie eine Wohlfühl-Atmosphäre genießen. Ausgedehntes Stöbern an den 30 Anbieterständen, ein Glas Sekt in der Hand und nette Gespräche miteinander ergaben einen schönen „Mädels-Abend“. Ein Abend, mit dem auch ein sozialer Zweck verbunden war.

Die Premiere im vergangenen Jahr hatte es schon gezeigt, dass das Interesse an einem Flohmarkt für Damenkleidung groß ist. „Dieses Mal wurde die Veranstaltung noch um einiges getoppt“, sagte Jeanine Steltenkötter, die das Ganze gemeinsam mit Corinna Harmann und Sabrina Büst organisierte, meinte. Auf etwa 140 Besucherinnen wurden gezählt. „Die Frauen kamen und sind viel später wieder glücklich gegangen“, erklärte sie ihren Eindruck. Die Kundinnen hätten gut eingekauft, meinten manche der Anbieter meinten. Nicht nur Kleidungsstücke, sondern auch Accessoires, Dekorationselemente und Literatur wechselten teils zu Schnäppchenpreisen den Besitzer. Die glücklichen Käuferinnen durften sich wortwörtlich als „Shopping-Queens“ fühlen.

Was nicht verkauft wurde, konnte bei Bedarf im Pfarrheim gelassen werden. Diese Dinge wurden dem Fair-Kaufhaus und der Kleiderstube gespendet. Auch am Samstag war das spenden noch möglich, da Uwe Wildförster mit weiteren ehrenamtlichen Helfern vor Ort war und die Waren abholte. Nicht nur diese Einrichtungen profitierten vom Ladies-Abend, auch der Verein „1000 Hügel“ wurde bedacht: Er bekam die Eintrittsgelder und Standgebühren des Tages. Die Summe dürfen die Organisatorinnen stolz benennen, denn 450 Euro kamen zusammen. „Darüber freuen wir uns sehr“, teilte Corinna Harmann zufrieden mit. Die Resonanz der Gäste sei durchweg gut gewesen. Auf eine Wiederholung im nächsten Jahr können die Besucherinnen also berechtigt hoffen.