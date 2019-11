Unter dem Titel „Alle Jahre wieder – Auf der Suche nach Weihnachten “ präsentieren die „Jumos“, die Jugendtheatergruppe aus Ostbevern, bei drei Aufführungen ihr neuestes Stück. Eine Familie entscheidet sich, Weihnachten einmal ganz anders zu feiern. Leider ist das nicht so einfach, denn alte Gewohnheiten machen alle Ansätze und Versuche zunichte. Wie es dennoch zu einem schönen Weihnachtsfest kommt, verrät erst das Stück selbst.

Das Improtheater unter Leitung von Christiane Vortmeyer und Maria Müller regt nach eigenen Angaben zum Nachdenken an und sei gleichzeitig lustig. Jung und Alt sind eingeladen, eine Vorstellung zu besuchen.

An drei unterschiedlichen Spielorten finden die Aufführungen statt. Jede hat ein eigenes Thema. Der Start ist am kommenden Sonntag, 17. November, um 16 Uhr in „De Deele“ an der Ladbergener Straße in Brock.

Weitere Spielorte sind die Blumenwerkstatt Andrea Schwenniger, Hauptstraße, in Ostbevern am Freitag, 22. November, um 19 Uhr und der Friseur-Salon Marion Dahlhaus, Hofkamp 2, in Ostbevern am Samstag, 23. November, um 15 Uhr.