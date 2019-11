Seit sieben Jahren unterstützt das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf die Jugendarbeit in der Bevergemeinde. Im Rahmen des Angebots der sogenannten „aufsuchenden Jugendarbeit“ besucht ein pädagogisches Team des Jugendamtes die typischen Treffpunkte für die Altersgruppe der ab 13-Jährigen. Als neue pädagogische Kräfte sind Natali Schwinning und Frederik Verboom dabei.

Mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen, ihre Wünsche und Erwartungen an ihren Wohnort kennenlernen sowie sie in der Dorfgemeinschaft mitwirken lassen: Das sind unter anderem die Ziele der aufsuchenden Jugendarbeit. „Es ist wichtig, Gesprächsangebote zu geben“, betonte Daniel Bögge vom Jugendamt bei einem der regelmäßigen Treffen des Arbeitskreises Jugendarbeit. „Wir wollen hören, was deren Anliegen sind“, so Bögge.

Die aufsuchende Jugendarbeit will die Lebenssituation junger Menschen verbessern und sie in ihrer Entwicklung fördern. Deren Mitarbeiter arbeiten im Wesentlichen nicht in Räumlichkeiten, sondern begeben sich zu den sogenannten szenerelevanten Treffpunkten der jungen Leute. Meist sind das öffentliche Plätze oder Parks, die das Team flexibel und bedarfsgerecht besucht. „Wir versuchen, die Wünsche der Gemeinde zu vermitteln und eine Verbindung zu schaffen“, erklärte Frederik Verboom. Und Natali Schwinning ergänzt: „Anfangs muss eine Beziehung geschaffen werden.“

Einer der Gründe dafür: „Es gab viele Beschwerden, die bei uns im Ordnungsamt eingegangen sind“, berichtet Barbara Roggenland, dass daher die Besuche häufiger stattfanden. „Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht“, sagt sie. Man wünsche sich, dass daraus ein Umdenken bei den Jugendlichen einsetze.

Zur Erinnerung: Im Sommer musste für zwei Monate ein Sicherheitsdienst durch die Gemeinde beauftragt werden. Anfangs sei es recht schwer mit den Jugendlichen gewesen, berichtet Peer Hennig vom H.E.L.I. Sicherheitsdienst. „Die Resonanz aus der Bevölkerung war gut.“ Man hoffe, im nächsten Sommer diesen Dienst nicht engagieren zu müssen, meint Barbara Roggenland.

„Die Jugendlichen wollen einen Ort zum Wohlfühlen“, sagt Daniel Bögge. „Für uns ist es darum wichtig, draußen bei den Jugendlichen zu sein und Präsenz zu zeigen.“ Man wolle sie mit ihrer „Lust auf Ostbevern“ mitnehmen.

Eine zusätzliche Möglichkeit zu Gesprächen mit den Verantwortlichen im Arbeitskreis wird es am Freitag, 29. November, ab 16.30 Uhr für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen geben. „Wir würden uns wünschen, wenn da etwas ganz Tolles daraus entsteht“, hofft Barbara Roggenland.