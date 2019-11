Einen vielversprechenden Abend hatten die Organisatoren der Loburger Schlossgespräche angekündigt, eine Mitteilung, die sie am Dienstag auch halten konnten. So viele Besucher – darunter auch viele Schülerinnen und Schüler – hatte die Veranstaltungsreihe noch nicht gesehen. Der Grund: der Besuch von Sebastian Bührmann , Vorsitzender Richter am Landgericht Oldenburg.

Mit Internatsleiter Dr. Oliver Niedostadek sprach er über seine Erfahrungen mit Straftätern. Michael Haase (Verein der ehemaligen Loburger) begrüßte die zahlreichen Interessierten und erwartete unter anderem Informationen „die man vielleicht so im Detail gar nicht hören möchte“. Oliver Niedostadek erhoffte sich vom Besucher Antworten etwa zu Fragen ob Menschen bereits als Mörder geboren werden oder welche Ursachen für Straftaten möglich sind, aber auch: „Was macht das mit dem Menschen in der Richterrobe“, so der Internatsleiter.

Auf unkomplizierte Art gelang es Sebastian Bührmann, Kontakt zu den Besuchern aufzubauen. In seinem Gespräch mit ihnen warb er für den Rechtsstaat und für ein Studium der Rechtswissenschaften. Die Erläuterungen zu seinen Erfahrungen und Erlebnissen als Vorsitzender Richter machten die Zuhörer teils tief betroffen.