Am 17. November haben zukünftige Brautpaare die einzigartige Chance, bei dem Hochzeitslieder-Hörprobenkonzert „Sounds of Love“ die perfekten Lieder für ihre Trauzeremonie zu entdecken. Im Beverland Resort präsentieren Saja-Christin Hüllsieck und weitere Gastmusiker ab 18 Uhr live die schönsten Hochzeitslieder. Neben den Künstlern erwarten die Gäste noch weitere, exklusiv ausgewählte Dienstleister der wichtigsten Bereiche der Hochzeitsbranche, die während der musikalischen Pausen für Gespräche rund um das Thema Hochzeit zur Verfügung stehen.

„Das Konzept ist in seiner Form einzigartig“, berichtet Saja-Christin, Hochzeits-Harfen-Sängerin und Hauptact des Abends. Mit ihrer Harfe und ihrem Gesang begleitet sie schon seit über zwölf Jahren Trauzeremonien und wurde von vielen ihrer Brautpaare darauf angesprochen, dass ihre Musik live noch viel berührender sei, als in den Hörproben. „Hörproben, egal wie aufwendig produziert, können sowohl akustisch als auch emotional nie das Live-Erleben ersetzen“, erklärt Saja-Christin. Außerdem könnten die Brautpaare bei Aufnahmen nie sicher sein, ob eventuell technisch etwas verschönert wurde. So entstand letztendlich die Idee, den zukünftigen Brautpaaren Live-Hörproben zu ermöglichen. Als ehemalige Industrieruine und beliebte Hochzeitslocation bietet das Beverland Resort mit seinem ganz besonderen Charme den perfekten romantischen Rahmen für das Hörprobenkonzert.

Zukünftige Brautpaare, Trauzeugen und Interessierte sind eingeladen, am 17. November bei dem einzigartigen Hochzeits-Hörprobenkonzert dabei zu sein. Ab 17 Uhr können die Gäste bei freiem Eintritt entspannt ankommen, bevor das Konzert um 18 Uhr startet. Im Anschluss an das Event besteht ab 20 Uhr die Möglichkeit, den Abend entspannt im Restaurant des Beverland Resorts ausklingen zu lassen.