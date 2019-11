Reibeplätzchen, Apfelmus & Co. sorgten beim Obstbaumwiesenfest im September dafür, dass sich ein Spendenschwein gut füllte. Dessen Inhalt konnten die Aktiven der Obstbaum-Initiative nun für den guten Zweck weitergeben. In den Genuss der Finanzspritze kommt der Verein „Startbahn“. Die Summe – stolze 700 Euro – kann die Vereinigung gut gebrauchen: 35 Paar neue Boxhandschuhe mussten jüngst angeschafft werden.

„Das Geld ist im Boxlernstall sehr gut aufgehoben“, erklärte Eduard Silge bei der Spendenübergabe. „Wir haben uns für den Verein entschieden, weil wir überzeugt sind, dass die Chancen für eine gute Entwicklung der Kinder durch den Boxlernstall deutlich größer werden. Die Jugendlichen können so richtig nach vorne gebracht werden“, beschreibt Silge die Bedeutung der örtlichen Einrichtung für die elf- bis 16-jährigen Mädchen und Jungen. Vor allem das freiwillige Engagement der Lehrer und Trainer wolle man mit der Spende anerkennen.

Das Geld käme genau richtig, meinte Manfred Läkamp als „Startbahn“-Vorsitzender. Der Verein sei auf Spenden angewiesen, die To-do-Liste für den Verein lang. Konnte man nun in neue Boxhandschuhe investieren, stehen als nächstes Renovierungsmaßnahmen an. Der Boxlernstall werde weiterhin gut besucht. „Zurzeit haben wir einen Aufnahmestopp“, berichtete Läkamp, dass die Kapazitäten mit 24 teilnehmenden Mädchen und Jungen erschöpft seien.

Dass auch im nächsten Jahr wieder ein Obstbaumwiesenfest stattfinden wird, ist schon sicher, kündigte Eduard Silge an. Am Samstag, 19. September, will die Initiative, dann auch wieder zusammen mit dem Shanty-Chor, erneut für den guten Zweck Leckereien aus Äpfel und Kartoffeln verkaufen.