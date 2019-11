Mit vielen Informationen rund um medizinische Notfallmaßnahmen startete der „Bröcker Treff am Speicher“ in die neue Saison.

Für die Zusammenkunft im Dorfspeicher zeichnete sich am Donnerstag der örtliche Malteser Hilfsdienst verantwortlich. Norbert Keuchel und Hans-Jürgen Wellenkötter erläuterten den Besuchern den Einsatz eines Defibrillators. Anhand eines Trainingsgerätes konnten sich die Interessierten auch aktiv mit dieser Art der Reanimation auseinandersetzen. Wichtig, denn: „Je schneller jemandem geholfen werden kann, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit des Überlebens.“ Ein Defibrillator ist am Sportlerheim in Brock angebracht. Bislang, so Norbert Keuchel, musste dieser noch nicht zum Einsatz kommen.

Der nächste „Treff am Speicher“ findet am Donnerstag, 12. Dezember, statt, dann unter der Federführung des örtlichen Schützenvereins.