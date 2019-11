Auf insgesamt 105 Jahre Polizeidienst kommen die drei von Landrat Dr. Olaf Gericke geehrten Polizeibeamten, die vor 40 beziehungsweise 25 Jahren in die Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen eintraten. In einer kleinen Feierstunde bedankte sich der Behördenleiter bei den Polizeihauptkommissaren Uwe Schuricht , Jürgen Holtmann und Raphael Spittler für ihren langjährigen Einsatz für die Sicherheit der Bürger. Der Ahlener Uwe Schuricht versieht Dienst als Leiter des Leitungsstabes am Zentralstandort in Warendorf. Jürgen Holtmann aus Telgte ist als Bezirksdienstbeamter in Ostbevern tätig. Beide blicken auf 40 Dienstjahre zurück. Das 25-jährige Dienstjubiläum feierte Raphael Spittler, der seinen Dienst beim Kriminalkommissariat Süd in Ahlen versieht.