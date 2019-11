Es war nach Meinung der Verantwortlichen ein vielversprechender erster und zugleich großer Schritt: Am Samstag wurde mit dem Pflanzen von etwa 350 Bäumen ein Zeichen für den Klimaschutz gesetzt.

Etwa 150 Ostbeverner kamen dazu im Loburger Wald zusammen, um dort „ihren“ Baum in den Boden zu bringen. Die Aktion war an diesem Tag nicht nur der Start für einen Mischwald, sondern es kam auch ein Gemeinschaftsgefühl auf. Schon der kleinste unter den Teilnehmern, nicht einmal zwei Jahre alt, erschien mit einer Schaufel am Treffpunkt.

Dem Bürgerwald ging ein Antrag der CDU voraus, der vor nicht ganz drei Monaten in den Rat gebracht wurde. Dicke Bretter mussten dafür – wortwörtlich – also nicht gebohrt werden, stieß die Idee doch auf schnelle Zustimmung. Einzelpersonen, Vereinigungen oder auch Familienverbände waren danach aufgerufen, sich zu beteiligen.

„Das Ganze ist nur ein Anfang“, erklärte Wolfgang Annen . Denn zukünftig wolle man möglichst jedes Jahr einen Bürgerwald anlegen. „Die Idee soll nicht einschlafen.“ Er dankte der Familie von Beverfoerde, die die Fläche für die über 300 Pflanzen zur Verfügung stellte.

Aus ökologischen Gründen entschied man sich, mit den Jungbäumen – Flatterulmen, Kastanien, Walnuss und Wildkirsch – einen Mischwald anzulegen. Warum, dass erklärte Philipp von Beverfoerde. So wirke die Flatterulme dem Artenschwund entgegen, während die weiteren Sorten mit ihrer Blüte für die Insekten und mit ihren Früchten den Wildtieren gut tun würden. „Wir werden hier ein tolles Eldorado hinkriegen“, war von Beverfoerde von einer guten Mischung überzeugt.

Nicht nur die Tiere, auch für die Menschen eine gute Sache: „Ein Baum produziert den Sauerstoff für elf Personen im Jahr“, erklärte der Grundstücksbesitzer. Dann rief er zum Pflanzen auf. „Nehmen Sie sich Zeit für ihren Baum“, sagte er.

Die dürfen zukünftig auch besucht werden. Den einen oder anderen werde man mit den Jahren fällen müssen, um Platz für den Wuchs der weiteren zu schaffen. Doch auch davon profitiere die Tierwelt, habe sie doch so Möglichkeit für den Unterschlupf, so der Experte.

Die Begeisterung auf der Fläche war groß. Etliche Teilnehmer machten Fotos für das Familienalbum. Ein Zeichen dafür, wie wichtig dieser Akt genommen wurde. „Ich pflanze eine Flatterulme für den Eine-Welt-Laden“, sagte etwa Magdalena van Teeffelen. Die vielen tatkräftigen und engagierten Bürger zu sehen, sei „ein tolles Gefühl“, freute sich Philipp von Beverfoerde. Mit dem Fichtensterben habe er sich etwas alleine gefühlt, nun sei es klasse, dass sich so viele Ostbeverner einsetzten. Das Areal werde sich aufgrund der biologischen Vielfalt von den anderen Wäldern positiv unterscheiden.

Einen ganz persönlichen Gedanken hatte Andreas Nötzel-Reinsch mit der Aktion verknüpft. Zehn Bäume hatte er erworben, „einen für jede Person in unserer Familie“, sagte er. Die Pflanzung sei wohl die effektivste und einfachste Möglichkeit, etwas für den Klimaschutz zu tun. Mit dieser Meinung war er nicht allein. „Das ist eine klasse Idee“, sagte ein anderer Baumpate.

Ein Projekt, das im nächsten Jahr wiederholt werden soll, wie Annen sagte. Er hoffe, dass man dafür eine geeignete Fläche finden werde. Vielleicht dann auch mit dem Leitgedanken, bei besonderen Anlässen – etwa zu Hochzeiten – einen Baum zur Erinnerung zu pflanzen.