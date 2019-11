Friedensbotschaft überreicht

Im Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt, aber auch in der Hoffnung auf mehr Verständigung und Versöhnung unter den Menschen und Völkern kamen am Sonntag anlässlich des Volkstrauertages zahlreiche Vertreter örtlicher Vereinigungen – unter anderem des MVO sowie des Männergesangvereins – und Bürger am Alten Friedhof zusammen. Den berührenden Festakt gestalteten in diesem Jahr junge Erwachsene einer Jugendgruppe für Ungarndeutsche Kinder (VUK) und der Gemeinschaft Ungarndeutscher Jugendliche (GJU) aus Pècs /Ungarn, ein Partner des hiesigen Kinder- und Jugendwerks.

Leider sei der Volkstrauertag immer noch ein Tag, an dem man nicht weit zurückblicken müsse, um seinen Sinn zu erkennen, meinte Bürgermeister Wolfgang Annen in seinem Grußwort. „Es ist ein Tag, der seine schmerzliche Aktualität bis heute nicht verloren hat.“ Man könnte meinen man habe aus der Geschichte der Weltkriege nichts gelernt, so Annen.

„Doch deutsche Soldaten und Hilfsorganisationen sind weltweit aktiv und helfen etwa beim Aufbau von Infrastruktur und der Demokratie“, betonte der Redner. An diesem Gedenktag „setzen wir ein Zeichen, dass wir unsere Freiheit und unsere Sicherheit niemals als selbstverständlich hinnehmen dürfen“, betonte der Bürgermeister. „Helfen Sie mit, dass wir wach sind und unsere Freiheit und Demokratie nicht durch Fanatiker zerstören lassen“, forderte er die Anwesenden auf.

Gabor Werner richtete im Namen der ungarischen Vereine sein Wort an die Anwesenden. Dieser stille Tag sei eine gute Gelegenheit zu Einkehr und Besinnung, so der Redner. Die Volkstrauertage in Ungarn und Deutschland müssten eines gemeinsam haben: „Neben dem Gedenken an die Kriegsopfer, gefallenen Soldaten und alle Menschen, die ihr Leben gewaltsam verloren haben, muss uns dabei auch die Zukunft vor Augen schweben, in der Frieden mit lauter Großbuchstaben geschrieben werden muss“, erklärte Werner. „Ein gemeinsames, friedliches Europa und eine friedliche, lebenswerte Welt ist für alle wichtig und Pfand für das würdevolle, sichere und friedvolle Zusammenleben der Nachfolgegenerationen“, sagte der ungarische Besucher.

In der Geschichte gebe es zahlreiche Beispiele für nationale und internationale Heldentaten einzelner Personen, aber auch ganzer Nationen. „Seien wir stolz auf unsere Helden und setzen wir uns aktiv für eine Zukunft ein, die auch im Sinne der Opfer und der Helden eine würdige sein kann“, appellierte Gabor Werner an die Anwesenden.

Die ungarischen Jugendlichen überreichten an die Teilnehmer des hiesigen Jugendwerks zum Abschluss eine selbst gestaltete Friedensbotschaft.