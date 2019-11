In der vergangenen Woche sind von drei Bänken, die vom Verein „Ostbevern Touristik“ montiert und durch Spenden finanziert wurden, die Holzbretter verschwunden. Aufgefallen ist dies der Gemeinde erst Ende der letzten Woche. Nach dem Wochenende war klar, die Holzbretter wurden gestohlen, sodass nun bei der Polizeidienststelle in Warendorf Anzeige erstattet wurde. Eine Streifenbesatzung hat diese aufgenommen und sich ein Bild vor Ort gemacht. Es betrifft Bänke im Schirl und in Überwasser, die recht einsam und somit eher unbeobachtet sind.