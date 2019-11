Viel los beim DRK

Die aktuelle Resonanz auf die Blutspendetermine, die Sanitätsdienste, die „First-Responder“ oder auch der Katastrophenschutz: Einen Überblick über diese sowie die weiteren Aufgabengebiete des örtlichen DRK gab die Hilfsorganisation bei ihrer Versammlung am Dienstagabend.

In kleiner Runde – da mehrere (Vorstands-)mitglieder verhindert waren – resümierten die DRKler die vergangenen zwei Jahre. Der Geschäftsbericht bewies in Zahlen, wie engagiert die Aktiven sind.

Durchaus mehrere Teilnehmer würde sich Sophia Stockhorst in ihrer Gruppe für den Nachwuchs wünschen. Fünf Kinder besuchen die Jugendgruppe der DRK-Helferin, Interessierte sind daher immer gerne gesehen.

Ausgebucht dagegen ist der DRK-Kindergarten „Zauberburg“. Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten habe reibungslos geklappt, erzählte Klaus Uhlenhake . Das räumliche Konzept der Kita sorge auch bei Planern anderer Kindergärten in der Umgebung für Anerkennung.

Christian Gerlach legte die Zahlen der Vereinigung vor: So besuchten im vergangenen Jahr 757 Spender die Termine, 2017 waren es 803 Freiwillige. Auch die Neuspender gingen zurück, von 37 auf 22. „Da haben wir ein Defizit“, beklagte Christian Gerlach. Wenn man mit den Spendern rede, erkläre sich auch, warum das so ist. „Wir hatten keine Kontinuität bei den Terminen“, so Gerlach. Elke Hoppe teilte mit, dass die Termine zukünftig regelmäßig in Ostbevern mittwochs im Edith-Stein-Haus stattfinden werden.

In Brock seien die Zahlen zufriedenstellend. „Der Zuwachs dort ist schön“, meinte Hoppe.

In 2018 rückte das DRK 49 mal als „Responder“ aus. Im Vergleich: Im Jahr zuvor gab es 63 Notfälle, zu denen es gefordert wurde. Bombenentschärfungen und die Verpflegung der Feuerwehr bei einer Unwetterlage waren 2018 die Einsätze im Rahmen des Katastrophenschutzes. Um fit für ihre Hilfseinsätze zu sein, sind regelmäßige Übungen notwendig, die Christian Gerlach mit einigen Worten erläuterte. Unter anderem erprobte sich der DRK-Ortsverband bei einer Übung im Altbau des Rathauses.

Helfergrundausbildungen sowie Lehrgänge zum Sanitätshelfer machten sich ebenso in der Statistik bemerkbar. Die Sanitätsdienste wurden auf 35 Tage beziffert.

Auf insgesamt 4000 Helferstunden (2017: 3200) kommt die Bilanz im Geschäftsbericht. „Die große Steigerung um 800 Stunden erklärt sich mit dem Umzug des Kindergartens sowie den Aktionen für den neuen Krankenwagen“, berichtete Klaus Uhlenhake. Dessen Anschaffung war Dank vieler Spenden möglich geworden. Überörtlich brachten sich die Helfer mit 200 Stunden ein – und damit nur elf Stunden weniger als im Jahr 2017.

Die Aktiven appellierten, dass sich mehr Mitbürger mit einer Mitgliedschaft – ob aktiv oder passiv – für das DRK einsetzen sollten. Der Mitgliedsbeitrag kann ab einem Euro frei gewählt werden. Ist man gemeldet, hat das Mitglied übrigens mehrere Vorteile. Darunter etwa der kostenlose Rücktransport weltweit, wenn der Betreffende oder eines der Familienmitglieder einen medizinischen Notfall im Ausland erleidet. Josef Lehmbrock betonte: „Die ganze Arbeit des DRK wird mit der Mitgliedschaft unterstützt.“ Und in die Notsituation zu kommen, einmal auf den Dienst des DRK angewiesen zu sein, könne jedem passieren, sagte Klaus Uhlenhake.