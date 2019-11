B

ühne frei für 20 Chöre beim größten Chor-Wettbewerb Nordrhein-Westfalens: Zum bereits vierten Mal sucht der WDR den „besten Chor im Westen“ – und die „Starlights“ aus Ostbevern sind mit dabei.

Vor den Augen und Ohren einer prominenten Jury treten jeweils zehn Chöre in zwei Vorentscheiden an, die bereits am vergangenen Wochenende in der „ Zeche Zollverein “ in Essen aufgezeichnet wurden. „Es war top. Es war der Hammer – einfach eine tolle Atmosphäre“, so Chorsängerin Friederike Jünck. „Alle Teilnehmer haben immer geklatscht und sich für die anderen gefreut, egal, welcher Chor aus dem Greenroom nach vorne auf die Bühne ging. Das hat absolute Gänsehaut gemacht.“

Die Folgen werden jeweils freitags am 22. und 29. November um 20.15 Uhr im WDR Fernsehen und online zu sehen sein. Für die Fans des Chores aus der Bevergemeinde ist dabei der morgige Freitag besonders wichtig, sind dann doch die „Starlights“ zu sehen. Der Frauen-Chor aus Ostbevern wollen dann über das Halbfinale (6. Dezember) ins große Finale (13. Dezember) einziehen.

„Der beste Chor im Westen“ darf sich über ein Preisgeld in Höhe von 10 000 Euro und einen Auftritt mit dem WDR Rundfunkchor in seiner Heimatstadt freuen.

Besonders gespannt dürfen Chöre und TV-Zuschauer auf die neu formierte Jury sein, so die Organisatoren der Veranstaltung. Neben Erfolgssänger Giovanni Zarrella, „Texas Lightning“-Frontfrau Jane Comerford und Rolf Schmitz-Malburg vom Rundfunkchor des WDR wird die bekannte Schweizer Sängerin und Chartstürmerin Beatrice Egli als Neuzugang die Leistungen der Chöre bewerten.

Marco Schreyl und Sabine Heinrich moderieren „Der beste Chor im Westen“. Sabine Heinrich: „Die Chöre waren für mich vor dem Fernseher ein Gute-Laune-Boost, und ich freue mich so sehr, dieses Mal mittendrin zu sein und die besondere Magie ganz nah mitzuerleben. Leider hab ich es selbst mangels Talent nie in einen Chor geschafft – immerhin darf ich jetzt moderieren“, so die WDR-Moderatorin.

Auch Marco Schreyl ist beeindruckt von der besonderen Atmosphäre der Shows: „Ich freue mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr den besten Chor im Westen suchen. Mit einer tollen Jury und vor allem mit der Entscheidung der Zuschauer im Finale werden wir eine emotionale musikalische Reise durch den ganzen Westen machen. Egal, ob klein oder groß, ob jung oder älter – jeder Chor bekommt bei uns alle verfügbaren Scheinwerfer. Ich freue mich auf vier tolle Shows, auf positiv aufgeregte Teilnehmer und auf einen spannenden Wettbewerb.“