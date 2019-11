Weihnachtslieder mal ganz anders

Die Winter in Europas Norden sind lang, kalt und finster. Wälder, Flüsse und Seen liegen schlafend unter dem Eis, nur manchmal erhellt vom farbenprächtigen Polarlicht. In den erleuchteten Stuben rücken die Menschen zusammen, warten auf die Rückkehr des Lichts und feiern das alte Fest der Wintersonnenwende im christlichen Gewand. Und erzählen sich Geschichten und singen Lieder: von der Heiligen Lucia, dem tapferen Staffan, dem Stern von Bethlehem und der Geburt Jesu, aber auch von Wichteln, Trollen und anderen Wesen der Dunkelheit.

„Midt i den kalde vinter“ – „Mitten im kalten Winter“ lautet der Titel des Programms von „Julvisor“ in diesem Jahr. Am Donnerstag, 12. Dezember, gastiert die Band auf Einladung des Vereins „OK.OstbevernKultur“ im Beverhof. Jedes Jahr im Herbst finden sich seit mehr als zwölf Jahren die fünf Musiker von „Julvisor“ zusammen, um mit viel Liebe und Enthusiasmus ein stimmungsvolles und in seiner Art einzigartiges Weihnachtsprogramm zu kreieren, heißt es in der Einladung. „Julvisor“, das sind Christina Lutter – Gesang, Geige, Tin Whistle –, Guido Richarts – Gesang, Kontrabass, Bodhrán, Drehleier –, Krishn Kypke – Gitarren, Sitar, Chor –, Matthias Strauch – Saxofon, Klarinette, Flöte, Piano, Chor – und Michael Gramm – Percussion, Flügelhorn, Chor.

Alle Jahre wieder präsentieren die fünf Musiker mit großer Hingabe und Kunstfertigkeit ihre ganz eigenen Versionen von Weihnachtsliedern aus Dänemark, Schweden, Norwegen und Island. Charmant moderiert mit ausgewählten Kurzgeschichten skandinavischer Autoren zielt das Konzertprogramm auf Herz und Hirn – oder auch mal auf das Zwerchfell des Publikums.

In diesem Jahr besticht das Programm der Musiker aus Dresden mal durch filigrane Schlichtheit, mal durch große, dramatische Spannungsbögen. Neben Gitarre, Kontrabass, Geige, Saxofon und Percussion erklingen dabei auch Klarinette, Flöten, Sitar oder Drehleier. Melancholische Stimmungen wechseln mit erdigen Grooves, virtuose Instrumental-Passagen und bezaubernde Gesänge entführen in die Weite der nordischen Winternacht, bisweilen düster, mal heiter und dann wieder nachdenklich . . . – in jedem Fall: berührend, heißt es in der Ankündigung. Ein stimmungsvoller Abend, mit instrumentaler Vielfalt dargeboten, der kitschfrei die Bandbreite vorweihnachtlicher Gefühle und Sehnsüchte anspricht.

Karten sind im Vorverkauf in der Buchhandlung Düring, Bahnhofstraße 6, erhältlich oder sind unter OK.OstbevernKultur@t-online.de reservierbar. Die Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro. An der Abendkasse sind sie drei Euro teurer.