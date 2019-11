Gasleck: Anwohner evakuiert

Bei Spülarbeiten für eine Fernwärmeleitung wurde am Montagnachmittag eine Gasleitung im Bereich „Im Kirchesch/Rochusstraße“ angebohrt. Ein Fehler mit dramatischen Folgen, denn da aus der zehn Zentimeter dicken Leitung große Mengen Erdgas ausströmten, entschlossen sich die Einsatzkräfte, in einem Umkreis von 200 Metern um die betroffene Stelle zu evakuieren.

Betreuung durchs DRK

Die betroffenen Personen wurden aufgefordert, sofort ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Wer nicht zu Freunden, Verwandten oder Bekannten wollte oder konnte, der hatte die Möglichkeit, ins Edith-Stein-Haus zu gehen. Dort hatte das DRK ein Betreuungszentrum eingerichtet. Am Abend gab es zudem eine warme Mahlzeit.

Kopflöcher gegraben

Wie Mirko Seppelt, zuständiger Gasmeister bei den Stadtwerken Ostmünsterland, erläuterte, konnte die Gasleitung an der Schadstelle nicht einfach abgestellt werden. Daher entschlossen sich die Experten, an insgesamt drei Stellen sogenannte Kopflöcher zu graben und dort die Leitung abzuklemmen, um ein weiteres Ausströmen von Gas zu verhindern.

Auch danach konnten die Arbeiten an der Schadstelle nicht direkt beginnen, sondern vielmehr musste mit mit Messungen erst einmal eine Gefahr für die Arbeiter vermieden werden. Das war nicht ganz einfach, denn durch den hohen Feuchtigkeitsgehaltes der Erde an der Schadstelle hielten sich in diesem Bereich auch längere Zeit Gasreste.

Feuerwehr-Einsatzleiter Nico Holtkemper hatte sofort nach einer ersten Lageerkundung in Zusammenarbeit mit der Polizei den betroffenen Bereich weiträumig absperren und evakuieren lassen. 48 Feuerwehrleute waren in den Abendstunden im Einsatz, zudem noch einmal rund ein Dutzend Helfer des Deutschen Roten Kreuzes, die die Betreuung der Evakuierten im Edith-Stein-Haus übernahmen. Unter anderem die Fernmeldeeinheit der Feuerwehren des Kreises Warendorf sowie andere Spezialisten waren ebenfalls vor Ort.

Bürgertelefon eingerichtet

Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung um Ordnungsamtsleiterin Barbara Roggenland waren zudem im Einsatz. Bürgermeister Wolfgang Annen machte sich vor Ort ein Bild von der Lage. Im Rathaus selbst war zudem für alle Fragen rund um das Gasleck und die Sperrungen schnell ein Bürgertelefon eingerichtet worden. Ulrike Jasper hatte diesen Dienst übernommen.

Die Evakuierten waren größtenteils recht gelassen. „Es war schon ein komisches Gefühl dabei, als es gegen 15 Uhr plötzlich hieß. Nehmen Sie eine Jacke mit und verlassen Sie sofort das Haus“, sagte Tino Suffa, der zusammen mit seiner Frau Nadja und seinen drei Kindern im Edith-Stein-Haus betreut wurde. „Doch sowohl die Abläufe als auch die Versorgung hier sind sehr gut organisiert“, lobte er die Helfer.