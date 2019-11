22 Jahre ist es her, da schloss er die Türen des „Havanna“ zum ersten Mal auf. Doch nun kehrt Ibrahim Tugrul dem Tresen den Rücken. „Ich gehe in Rente“, sagt der Noch-Inhaber, den die meisten Menschen eigentlich nur als Ibo kennen. „Eigentlich bin ich schon seit September in Rente, aber am 30. November wird erst mein wirklich letzter Tag hinterm Tresen sein.“

Viel ist in den vergangenen Jahren geschehen. „Ich könnte ein ganzes Buch schreiben“, lacht der 1954 in der Türkei geborene Gastwirt. „Ich habe wirklich viel erlebt. Aber vor allem war ich immer sehr zufrieden.“ Deswegen freut er sich auch, wenn am Samstag, 30. November, viele Freunde und Stammkunden noch einmal ihren Weg in die Hauptstraße 66 finden, um mit ihm seinen letzten Abend als Inhaber zu feiern, bevor die Lokalität im Dezember ihre Pforten schließt. „Ich kann mich im Namen meiner Familie immer wieder nur für die Treue unserer vielen Gäste und Freunde bedanken, die es überhaupt erst möglich gemacht haben, dass wir das ,Havanna‘ 22 Jahre als Familienunternehmen in Ostbevern führen konnten“, dankt Ibo im Namen seiner ganzen Familie.

Im Dezember wird er mit ihnen gemeinsam dann alle persönlichen Dinge aus dem Restaurant entfernen und noch einmal aufräumen. Denn, „es ist zwar noch nichts in Stein gemeißelt, aber es gibt schon Gespräche mit potenziellen Nachfolgern, die sich vorstellen können, das ‚Havanna‘ weiterzuführen. Aber das wird frühestens im Januar 2020 geschehen.“

Jeder, der sich von Ibo und seinem Team verabschieden möchte, hat dazu am kommenden Samstag, 30. November, die Gelegenheit. Wie an jedem anderen Öffnungstag auch, wird das „Havanna“ ab 17 Uhr geöffnet sein.