Den Beginn der Adventszeit ganz bewusst zu begehen, das war der Wunsch der Verantwortlichen in der evangelischen Kirchengemeinde Telgte und Ostbevern. Deshalb luden sie alle Interessierten zu einer besinnlichen Andacht in der Christuskirche mit anschließendem Beisammensein im Gemeindehaus ein. Und nicht nur das, bildete doch das wortwörtliche Einläuten der Adventszeit an der Feuerschale den eigentlichen Höhepunkt.

In der Andacht, die Pfarrer Sacha Sommershof zu Beginn hielt, betonte er die große Bedeutung, die die Adventszeit als Vorbereitung auf das Weihnachtsfest hat. Ins Gespräch kamen die Besucher beim anschließenden Kaffeetrinken. Für die Kinder waren verschiedene Bastelangebote vorbereitet. Wer gerne singen wollte, konnte dies unter der Anleitung und Begleitung von Birgit Kreutz tun.

Den besinnlichen Abschluss feierten die Anwesenden draußen an der Feuerschale. Bei heißen Getränken wurde die Adventszeit offiziell eingeläutet, in dem man die Glocken der Kirche erklingen ließ. Nicht nur für die Adventszeit war das ein wichtiger Moment, auch das neue Kirchenjahr wurde so begrüßt.

Zu dieser Veranstaltung hatten sich die Presbyterien, Pfarrer Sacha Sommershof und Pfarrerin Sabine Elbert entschieden, um mehr Mitglieder ansprechen und ihnen gemeinsam ein schönes Programm zum Einläuten der Adventszeit anbieten zu können.