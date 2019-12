Wo lang, wenn‘s brennt?

Die Zeit drängt, wenn es brennt. Deswegen sind zwar durch Verkehrsinseln beruhigte Bereiche der Verkehrssicherheit durchaus dienlich, aber im Einsatzfall für Feuerwehr und Rettungskräfte an manchen Stellen ein echtes Hindernis.

Bereits in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses im September hatten sich die Mitglieder ausführlich mit der zweiten Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes auseinandergesetzt. Ebenso noch einmal in einem separaten Termin mit Feuerwehr und Ordnungsamt der Gemeinde. „Das waren sehr konstruktive Gespräche“, lautete das Lob an die Feuerwehr in der jüngsten Sitzung des Ausschusses. Denn auch im Rahmen dieser Zusammenkunft stand das Thema erneut auf der Agenda der Lokalpolitiker. Und hier im besonderen die Problematik der Verkehrsinfrastruktur. „Natürlich ist es zu verstehen, dass innerhalb des Ortes der Verkehr beruhigt werden soll“, sagte Willi Reckert , der zusammen mit Mitgliedern der Ostbeverner Wehr ein Projektteam in Sachen Brandschutzbedarfsplan gebildet hatte (WN berichteten).

Diese Verkehrsberuhigung sei stellenweise konträr zu den Anforderungen der Feuerwehr. Zwar sei es klar, dass man nicht immer allen Seiten gerecht werden könne. Doch gerade im Bereich Kohkamp III werde es mit den vorgegebenen Einsatzzeiten kritisch, merkte Reckert an. So dürfe die Wischhausstraße auf keinen Fall weiter beschränkt werden, sagte Ordnungsamtsleiterin Barbara Roggenland .

Um künftig Fehlplanungen im Rahmen von Bebauungsplänen zu vermeiden, stand die Bitte der Fraktionen, ausgehend von der CDU, im Raum, die Beteiligung der Feuerwehr im Vorfeld entsprechend zu protokollieren und den Fraktionen zur Verfügung zu stellen. Der Vorschlag wurde von der Gemeindeverwaltung angenommen und soll entsprechend umgesetzt werden.

Ein zweiter Hinweis kam ebenfalls aus den Reihen der Christdemokraten. Dabei ging es um die Nutzungsdauer der Feuerwehrfahrzeuge. Denn dieser Zeitraum ist im Brandschutzbedarfsplan auf 20 Jahre festgelegt. „Da wünschen wir uns mehr Flexibilität“, sagte Hubertus Hermanns. Schließlich könne ein Fahrzeug auch durchaus mal länger halten ober eben auch weniger lang. „Das ist ganz in unserem Sinne“, pflichtet Willi Reckert ihm bei.

Bestätigung dafür gab es auch von Barbara Roggenland. „Wir müssen da entsprechend flexibel reagieren“, sagte sie und begründete das damit, dass das auch mit der technischen Ausrüstung zusammenhänge. Denn auch an dieser Stelle gebe es Vorgaben, was bedeutet, dass neue technische Ausrüstung nicht in „alte“ Fahrzeuge passe und eine Umrüstung in den seltensten Fällen wirtschaftlich sei.

Damit wurde die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes einstimmig beschlossen.