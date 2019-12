Die Ostbeverner Landwirte haben sich am Wochenende eine prominente Stelle für ihre Mahnwache ausgesucht. Auf dem Parkplatz es Aldi-Marktes bezogen sie mit Treckern Position und versammelten sich an einer Feuerstelle, um gegen das Agrarpaket der Bundesregierung zu protestieren.

Der Parkplatz wurde gewählt, um einfacher ins Gespräch zu kommen. „Die Aktion war gut besucht – von Landwirten wie auch von Verbrauchern“, berichtete Thomas Korthorst , Vorsitzender des LOV Westbevern-Brock. Die Landwirte betrieben Aufklärungsarbeit. Unter anderem stand die Regionalität im Vordergrund: „Ein allgemeines Problem ist, was die Verbraucher möchten und das, was sie aus der Ladentheke mitnehmen.“

Korthorst kündigt an, dass es zukünftig weitere, kurzfristige Aktionen geben werde, jedoch wohl nicht mehr in diesem Jahr: „Wir möchten nicht aufdringlich sein.“ Die Landwirte bekommen in der Regel Zuspruch und Verständnis für ihr Tun. Die Rückmeldungen seien im Großen und Ganzen positiv.