Der Friwo-Vorstand hat ein Maßnahmenpaket beschlossen, das einschneidende Veränderungen – unter anderem die Verlagerung von zahlreichen Arbeitsplätzen von Ostbevern nach Vietnam – vorsieht.

Wie das Unternehmen am Montag bekanntgab, soll die Belegschaft in der Bevergemeinde von aktuell rund 280 Beschäftigten um 120 reduziert werden. Der Personalabbau soll in zwei Phasen erfolgen und bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Der Vorstand befinde sich „in konstruktiven Gesprächen mit dem Betriebsrat über eine möglichst sozialverträgliche Umsetzung“, betont die Firmenleitung.

„Uns ist bewusst, dass die Transformation für den Standort Ostbevern mit großen Einschnitten verbunden ist. Diese sind jedoch unausweichlich, wenn wir unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken und die großen Marktpotenziale optimal nutzen wollen“, betont der Vorstandsvorsitzende Rolf Schwirz.

Geplant sei, wesentliche Teile der Produkte, die bisher am Stammsitz Ostbevern und von Auftragsfertigern in Polen hergestellt werden, in das Friwo-Werk bei Ho Chi Minh Stadt in Viet­nam zu verlagern. Darüber hinaus sei vorgesehen, einen Teil der Strukturen in Deutschland deutlich zu straffen. „Weitere wesentliche Maßnahmen haben Prozess- und Qualitätsverbesserungen vor allem bei der Forschung und Entwicklung, im Vertrieb und bei der Auftragsabwicklung zum Ziel“, schreibt das Unternehmen. Die geplanten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sollen ab 2022 zu einer nachhaltigen Verbesserung des Konzern-EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) um rund acht Millionen Euro im Jahr führen.

Infolge der Rückstellungen für den Personalabbau und für sonstige Reorganisationsaufwendungen, Einmalkosten und der unterplanmäßigen Geschäftsentwicklung erwartet der Vorstand für 2019 einen entsprechenden Jahresverlust.