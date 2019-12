Dem großen Engagement der „Motorradfreunde“ während der „Sommersandkastenaktion“ ist es zu verdanken, dass sich jetzt der Verein VIBO über eine satte Spende zum Jahresende freuen darf.

In erster Linie machten dies die Biker mit der Übernahme des Getränkeausschanks an einem Aktionstag möglich. Unterstützt wurden sie dabei auch vom hochsommerlichen Wetter und den vielen Besuchern, die ihren Durst löschen wollten. So flossen nicht nur die Getränke in durstige Kehlen, sondern auch das Geld in die Kasse für den Verein zur Förderung der Inklusion in der Gemeinde.

Die VIBO-Mitglieder waren überrascht und erfreut über die Spende in Höhe von 1500 Euro. Das Geld nahmen Dieter Norenz und Bernd Holthusen entgegen. „Ich bin sprachlos“, sagte Maria Schwegmann. Und die Vorsitzende weiter: „Die Summe ist einfach fantastisch.“

Viel Arbeit hatten die Motorradfreunde dafür auf sich genommen. „Es war richtig anstrengend für die Leute“, erklärte Bernd Holthusen. 14 Teilnehmer seien involviert gewesen, berichtet er. Im Rahmen der Gestaltung des „Sommersandkastens“ waren sie aber nicht nur für den Getränkeverkauf, sondern auch für die Unterhaltung verantwortlich.

Sie organisierten Aktionen für die Kinder am Nachmittag. Für die erwachsenen Besucher am Abend holten die Motorradfreunde Live-Musik auf den Kirchplatz. „Alle waren sehr motiviert“, erinnerte sich Dieter Norenz. „Es gibt ja nicht nur positive Meinungen über Motorradfahrer“, meinte Bernd Holthusen. Da sei es als Nebeneffekt auch gut, dass man dem mit dieser Aktion etwas entgegensetze.

Das Geld wird speziell für die Kosten des nächsten „Jumbo-Runs“, am Samstag vor den Sommerferien verwendet. „Denn den möchten wir natürlich dauerhaft anbieten können“, wünschte sich Simone Göttker (VIBO).