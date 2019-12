Egal, ob bei Sonnenschein oder Regenwetter – mal eben fix das Kind mit dem Auto vor der Schule absetzen. Dieses Phänomen der sogenannten „Elterntaxis“ ist allerorten bekannt und beschäftigte auch die Mitglieder des Bildungs-, Generationen und Sozialausschusses in ihrer jüngsten Sitzung intensiv.

Im Mittelpunkt der Diskussion stand die Suche nach Lösungen, wie sich die allmorgendlichen Autokolonnen auf der Schulstraße sowie auf dem Hanfgarten – und damit auch das Gefahrenpotenzial für die Kinder – dauerhaft vermeiden lassen. Denn die Appelle der Schulleitungen, die Kinder doch zu Fuß zur Schule zu schicken, sorgten bei den Eltern bislang für wenig Einsicht. Dass aus der gut gemeinten Absicht oftmals ein Sicherheitsrisiko für die Kinder wird, ist so manchem Elternteil scheinbar nicht bewusst.

Besonders vom Phänomen „Elterntaxis“ betroffen sind die beiden Grundschulen. Aber auch vor der Josef-Annegarn-Schule sind „Eltern-Shuttle“ zu beobachten.

Die Politik hat die Verwaltung deshalb beauftragt, Maßnahmen zu ergreifen, die die Sicherheit für die Schulkinder an diesen Stellen erhöht. So wurde das Ordnungsamt aufgefordert, die Einhaltung der absoluten Halte- und Parkverbote, die vor der Franz-von-Assisi-Grundschule sowie im rückwärtigen Bereich der Am­brosius-Grundschule herrschen, zu kontrollieren.

Diesem Auftrag kommt das Ordnungsamt in dieser Woche nun nach und wird am Freitag, 13. Dezember, morgens an den beiden Grundschulen auf der Schulstraße sowie an der Josef-Annegarn-Schule am Hanfgarten im Einsatz sein, um entsprechende Kontrollen durchzuführen.

Eltern sind deshalb gut beraten, ihre Kinder an diesem Tag zur Fuß zur Schule zu schicken oder auf dem Parkplatz am Beverbad aussteigen und den Rest des Weges laufen zu lassen. Denn wer dabei erwischt wird, dass er widerrechtlich hält oder parkt, muss mit einem Bußgeld rechnen.

An der Aktion wird sich auch Jürgen Holtmann, Bezirksbeamter der Kreispolizeibehörde, beteiligen. Er wird Beleuchtungskontrollen an den Fahrrädern vornehmen. Deshalb sollten Schüler, die mit dem Fahrrad zur Schule kommen, dafür Sorge tragen, dass ihr Licht am Fahrrad funktioniert.