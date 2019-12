Insgesamt hielt sich die Kritik des heiligen Mannes aber in Grenzen, und das Positive überwog, so dass er gern seinen mitgebrachten Gabenbeutel öffnete. Zuvor hatten die Nachwuchsreiter großen Spaß an der durch den Jugendvorstand vorbereiteten Schnitzeljagd rund um die Vereinsanlage.

Abends folgte eine Party für alle aktiven Vereinsmitglieder, Pferdebesitzer und Freunde des Vereins. Der Vorsitzende Hubertus Nowag stellte in seinem Jahresrückblick die Siege im Spring- und Dressurpokal für Mannschaften im Kreis Warendorf, den Gewinn der Kreismeisterschaft, den Vizetitel beim Wettkampf um die Provinzialstandarte, einen Einzeltitel als Europameisterin sowie weitere besondere überregionaler Siege und Platzierungen einzelner Vereinsreiter und Mannschaftserfolge aller Ponyabteilungen heraus. 2019 sei für den Reitverein ein ganz besonderes Jahr gewesen.