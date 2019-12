Die Freunde der plattdeutschen Sprache können sich schon auf den nächsten März freuen. Denn die Laienspielschar Ostbevern, seit etwa einem Jahr übrigens ein eingetragener Verein, ist wieder für eine neue Spielzeit aktiv. Nach der Entscheidung für ein Stück blättern sie seit einigen Wochen im Textbuch, besprechen ihre Rollen, verbessern gegenseitig ihre Aussprache und vor allem: Sie lernen auswendig.

„De Straotenkavaleer“ heißt das Schauspiel, das Hermann Kövener auf der Basis des Werks von Hans Gnant und Jan Harrjes in das hiesige „Platt“ umschrieb. Zum Stück: Freitag, der 13., Straßenglätte in der Nacht. Petra König , unterwegs mit einem Leihwagen, muss plötzlich bremsen und überschlägt sich mit dem Wagen und ist für eine Weile bewusstlos. Ein „Straßenkavalier“ holt sie aus dem Fahrzeug, trägt sie vor dem Eintreffen der Rettungskräfte in sein Auto und verschwindet, bevor Krankenwagen und Helfer ankommen. In der gleichen Nacht hat Tochter Ursula nach einer Party im Wochenendhaus ihrer Eltern eine Auseinandersetzung mit ihrem eifersüchtigen Freund Harry, die mit dem Bersten der Verandascheibe endet.

Petra hat ihren Helfer nicht erkannt und gibt per Rundfunk eine Suchmeldung auf. Als Harry, den sie bis dahin noch nicht kennengelernt hatte, sich bei ihr für die Zerstörung der Scheibe entschuldigen will, hält sie ihn für ihren „Retter“. Und da sie ja nicht weiß, was während ihrer Bewusstlosigkeit so alles vorgefallen ist, wird ihr doch abwechselnd heiß und kalt, als sich der vermeintliche Retter dafür entschuldigt, dass es „plötzlich so über ihn gekommen ist“ und dass ihm „die Kurzschlusshandlung“ leid tut. Dieser Irrtum löst eine Kette weiterer Verwechslungen aus, die Handlung eskaliert. Doch kurz vor der Katastrophe wird das Rätsel auf verblüffend einfache Weise gelöst.

„Es ist eine Handlung, in die sich die Zuschauer bestimmt hineinversetzen können“, meint Hermann Kövener, der dieses Stück schon etwas „länger im Auge hatte“. Zum Ende der Handlung verrät er nur eins: „Es bleibt bis zum Schluss spannend.“

Neben Kövener sind noch weitere „alte Hasen“ des plattdeutschen Theaters dabei. Hermann Mußmann, Stefanie Spahn-Dörenkemper, Thea Dellbrügge als Souffleuse, Simon Stadtmann, Sabine Brandwitte, Karl-Heinz Spahn sowie Birgit Götker als Stellvertreterin hat sich Debütantin Katharina Wittkamp angeschlossen. Noch ist das Ensemble nur mit dem Text beschäftigt, doch ab Januar geht es für die Probenarbeit auf die Bühne der Josef-Annegarn-Schule.

Die offizielle Premiere wird am Samstag, 21. März, stattfinden, die Vorpremiere am Tag vorher ist traditionell für die Senioren reserviert. An drei Wochenenden mit insgesamt acht Aufführungen werden sich die Laienspieler präsentieren.

Die Organisation rund um das Theaterstück übernimmt in diesem Jahr der BSV.