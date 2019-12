Im Ortsverband Warendorf des Technischen Hilfswerks (THW) fand jetzt in der Unterkunft in Ostbevern der dienstliche Jahresabschluss statt. Ein Anlass, bei dem auch in diesem Jahr wieder Mitglieder für ihre Treue geehrt wurden.

Aus den Händen des Dienststellenleiters Mario Raab erhielten Niklas Steltenkötter und Philipp Zurloh für ihre zehnjährige Mitgliedschaft und Klaus Kriener für seine 20-jährige Mitgliedschaft im THW eine Urkunde. Raab dankte den drei Einsatzkräften für ihr langjähriges Engagement im Ortsverband und gab anschließend einen Ausblick auf die dienstlichen Herausforderungen des kommenden Jahres.

Vor allem die erste Jahreshälfte wird demnach stark von der Standortverlagerung des Ortsverbandes vom derzeitigen Standort an der Robert-Bosch-Straße in Ostbevern an den neuen Standort „Am Hartsteinwerk“ in Warendorf geprägt sein. Mehr als 40 Ortsverbandsmitglieder, zum Teil mit ihren Partnerinnen und Partnern, ließen es sich daher auch nicht nehmen, am letzten Jahresabschluss am aktuellen Standort teilzunehmen.

Im Jahr 2019 leisteten die Mitglieder des THW-Ortsverbandes Warendorf mehr als 10 000 Dienststunden. Davon entfielen 1250 Stunden auf Einsatztätigkeiten, speziell auf sogenannte „sonstige technische Hilfeleistungen“.

Vor allem bei der Unterstützung von Veranstaltungen waren die Einsatzkräfte besonders gefragt. Zu den Aufgaben gehörten neben der Sicherung von Rosenmontagsumzügen in Warendorf und Osnabrück sowie des Münster-Marathons unter anderem das Ausleuchten von Rettungswegen und Sammelplätzen, die Unterstützung bei der Gewährleistung einer Wasserversorgung sowie die personelle und logistische Unterstützung beim Feldmark-Triathlon in Sassenberg.

Der Ortsverband nimmt jederzeit neue Mitglieder auf. Wer allerdings noch im ersten Halbjahr 2020 seine Grundausbildungsprüfung absolvieren möchte, um möglichst schnell am Einsatzgeschehen teilnehmen zu können, sollte sich schnell entscheiden, da hierfür aus organisatorischen Gründen eine Mitgliedschaft zum 4. Januar 2020 notwendig ist. Am neuen Standort in Warendorf startet die erste Grundausbildung am 8. Juni 2020.