110 Meter in die Zukunft investiert

110 Meter Länge, in 58 Elemente und 54 Stützen aufgeteilt und mit einem Gewicht von mehr als drei Tonnen: Das sind die Eckdaten der neuen Fußball-Hallen-Banden, die nun in die Beverhalle einziehen können. Die „Bever-Bande“, zu der auch noch ein Anhänger zum Transport gehört, ist das erste Ziel, das sich der „Verein zur Förderung des Jugend-Fußballs in Ostbevern e.V.“ (VFJO) gesetzt hat und nun innerhalb kurzer Zeit erreichen konnte. Maßgeblich dafür ist die finanzielle Förderung durch „8Plus-VITAL.NRW im Kreis Warendorf“ sowie der zahlreichen Spenden aus der Bevölkerung und von Unternehmen.

Hubert Schulze Hobeling, Vorsitzender des VFJO, bedankte sich bei Wolfgang Annen , Bürgermeister und Vorsitzender von 8Plus. „Ohne seinen Hinweis auf Vital.NRW wäre unser Unterfangen kaum geglückt“, so Hobeling. Das Förderprogramm des Landes hat die Anschaffung der „Bever-Bande“ samt Anhänger mit der Übernahme von rund 65 Prozent und damit mit 27 000 Euro unterstützt. Die verbleibenden 15 500 Euro wurden gespendet.

Die Intention von Vital.NRW, innovative Projekte mit einem Mehrwert für die Region zu fördern, wurde hier erfüllt, wie Wolfgang Annen erklärte. Es gelte, vor allem in die Jugendarbeit zu investieren. Als Trainer vermittele man nicht nur Fußball, sondern begleite die Kinder über viele Jahre, schloss sich Schulze Hobeling an. „Wir machen sie fit für das Leben, der Vereinssport flankiert das“, sagte er. „Das ist auch ein Signal, jetzt Gas zu geben.“

Zum ersten Mal wird die Bande beim Damenturnier Anfang Januar zum Einsatz kommen, später bei den Spielen der Jugendlichen. „Wir sind sehr glücklich, dass wir das hingekriegt haben“, freute sich Hubert Schulze Hobeling über die Neuanschaffung. Ohne die Förderung, die in kurzer Zeit zugesichert wurde, „wäre das nicht möglich gewesen“.

Die „Bever-Bande“ ist mobil und kann gemietet werden. Der entsprechende Anhänger, hergestellt von Stricker-Fahrzeugbau, macht das möglich. Mit den eingenommenen Geldern werden Workshops und Schulungen für junge Fußballakteure unterstützt, so ist die nächste Projekt-Phase des im Juli gegründeten VFJO geplant, denn: „Trainerinnen und Trainer können entscheidend daran mitwirken, die Lebenskompetenz von Kindern und Jugendlichen zu fördern“, erklärte Michael Ueding, zweiter Vorsitzender.

Als Dank überreichte Björn Kirchgessner (VFJO) ein Buch seines Freundes Mansur Faqiryar mit dem Titel „Heimat Fußball. Mein Leben zwischen Bremen und Kabul“. Der ehemalige afghanische Torhüter setzt sich intensiv für die Entwicklung junger Menschen im Sport ein und wird im April nach Ostbevern kommen, wie Kirchgessner erklärte.