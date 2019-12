Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster befinden sich zwei von drei Tatverdächtigen wegen des Verdachts eines Einbruchs in Untersuchungshaft.

Eine Anwohnerin beobachtete am Donnerstag, 12. Dezember, gegen 0.45 Uhr einen Einbruch in das Sekretariat der Josef-Annegarn-Schule an der Straße Hanfgarten in Ostbevern und informierte die Polizei. Als die Beamten dort eintrafen, flüchteten drei Personen.

Mehrere Einsatzkräfte fahndeten in dem Viertel nach ihnen und entdeckten das Trio in einer offenen Garage in der Schulstraße. Die Polizisten nahmen die Tatverdächtigen im Alter von 17 und 19 Jahren vorläufig fest und durchsuchten sie. Dabei fanden die Beamten Gegenstände, die offensichtlich aus dem Schulgebäude stammten und stellten diese sicher.

Während ein 19-jähriger Warendorfer nach Abschluss der Maßnahmen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen wurde, wurden ein 17-jähriger Ostbeverner und ein 17-jähriger Warendorfer dem Amtsrichter am Amtsgericht Warendorf vorgeführt. Dieser erließ gegen das polizeibekannte Duo antragsgemäß Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr.