Nach der Ankunft in Budapest inspizierten die Ostbeverner die Geschenkfabrik und bummelten über den Weihnachtsmarkt. Tags darauf packten die Ostbeverner, nach Unterzeichnung des Arbeitsvertrages, richtig mit an.

„Diesmal war die Organisation sehr gut gelungen“, heißt es im Reisebericht. Sie sortierten Spenden und verpackten sie, empfingen die Besucher und dienten auch ein als Fotomotiv.

Das KJW Ostbevern hat Ungarn besucht 1/21

Der dritte Tag stand den Jugendlichen zur freien Verfügung. Das Betreuungsteam ist nach Kecskemet gefahren, um sich dort mit zwei Organisatorinnen des internationalen Folklore-Kinderfestes zu treffen. „Wir haben eine eventuelle Kooperation erörtert“, so Attila Repkeny, Leiter des Kinder- und Jugendcafés Ostbevern.

Zurück in Budapest musste die geplante Schifffahrt auf der Donau wegen starken Nebels abgesagt werden. Eine tolle Alternative bot die Eisfläche in malerischer Umgebung mit einem Schloss, wo die Jugendlichen Schlittschuhlaufen konnten. Ein einmaliges Erlebnis, fanden viele Teilnehmer.

Am nächsten Tag stand der Rückflug an. Reich an Eindrücken und unvergesslichen Momenten warten jetzt schon alle auf das nächste Jahr. „Denn Budapest, oft auch als ‚Paris des Ostens‘ bezeichnet, hat etwas Magisches und ruft. Wir werden diesen Ruf folgen“, so das KJW.