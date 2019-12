Sich im Brandfall richtig zu verhalten ist wichtig, will aber auch gelernt sein. Für eine nachhaltige Sicherheitserziehung und -aufklärung unterstützt die Westfälische Provinzial-Versicherung Feuerwehren in der Region mit Brandschutzkoffern. Geschäftsstellenleiter Reinhold Köhnsen übergab jetzt einen Koffer an die Feuerwehr Ostbevern.

„Der Brandschutzkoffer hilft, Kinder für Brandgefahren zu sensibilisieren. Er ist damit ein wichtiges Werkzeug für eine praxisnahe und anschauliche Brandschutzerziehung vor Ort“, erläuterte Reinhold Köhnsen.

Neben einem Rauchwarnmelder enthält der Koffer auch ein Notruftelefon sowie weitere kindgerechte Lern- und Infomaterialien. „Mit Hilfe des Koffers erfahren die Kinder alles über den sicheren Umgang mit Feuer und üben, sich im Notfall richtig zu verhalten“, ergänzte Michael Saabe, Leiter der Feuerwehr Ostbevern.