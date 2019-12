Wenn man sich entschließt, am dritten Adventswochenende ein Konzert der Loburg zu besuchen, kann man gewiss sein: Man bekommt nicht nur gute Musik zu hören. Denn es ist zudem jedes Mal zu erleben, wie mehrere Generationen die Freude auf den Heiligen Abend und die Weihnachtsfeiertage gemeinsam zum Ausdruck bringen. Für sicherlich viele Besucher ein Abend, an dem sie trotz Alltagsstress und Schmuddelwetter in besinnliche Stimmung kommen konnten.

Die Organisatoren des Abends – Ulrike Mai-Schier , Ulrike Scheipers , Christina Fietz, Jan Dirk Frönd, Rainer Kunert und Matthias Hellmons – hatten wie auch in den vergangenen Jahren die Formationen, die in Verbindung mit der Loburg stehen, erfolgreich für das traditionelle Adventskonzert – das es gleich zweimal gab – mobilisieren können. Auch dabei: der Unterstufenchor. In ihm sind alle Mädchen und Jungen der Klassen fünf und sechs vereint, um die Chorarbeit zu erlernen. Das Konzert eröffneten sie mit dem Lied „Volk in der Wüste“, ein aus Argentinien überliefertes Liedgut.

Mit weiteren Stücken, Werken aus der Klassik und der Liturgie sowie modernen stimmungsvollen Songs traten die Musiker vor das Publikum in der jeweils voll besetzten Johanneskirche. Neben dem Unterstufenchor waren das auch die Sisters, der Loburger Knabenchor, die Capella Loburgensis, das Ensemble Kunterbunt und das Loburger Kammerorchester dabei. Dementsprechend bot sich den Besuchern nicht nur etwas für das Ohr, sondern auch ein großes Bild an Aktiven.

„Maria durch ein Dornwald ging“, „You raise me up“ von Rolf Lovland, Bach’s „Uns ist ein Kindlein heut geboren“ und das Orchesterquartett C-Dur von Stamitz waren einige Beispiele aus dem mehr als 20 Stücke starken Repertoire dafür, mit welcher Vielfalt die Konzerte zu punkten wissen.

Die Ansprache von Diakon Wolfgang Rensinghoff über „Christ, der Retter ist da“ brachte eine Pause für die Sängerinnen, Sänger und Instrumentalisten.

Ebenso traditionell wie die Konzerte war auch der anschließende Empfang durch die Jahrgangsstufe Q2, die warme und kalte Getränke sowie Waffeln bereithielt.