Eine aufregende zweite Jahreshälfte haben die Sängerinnen der „Starlights“ hinter sich. Nach den umfangreichen Probenarbeit, den Video- und TV-Aufzeichnungen bis zur Teilnahme im Halbfinale der WDR-Sendung „Der beste Chor im Westen“ ist es für die Mitglieder jetzt ruhiger geworden. Zeit, das Ganze einmal sacken zu lassen und ein Resümee zu ziehen.

„Es war eine Schnapsidee“, gab Henrietta Harmann in Erinnerung an die Entscheidung, an dem Wettbewerb teilzunehmen, zu. Man habe zusammengesessen und spontan überlegt, dem Aufruf des TV-Senders zu folgen. Einer ersten Absage im vergangenen Jahr folgte dann im Sommer eine Anfrage des Senders. „Dann ging es Holterdiepolter“, meinte die Dirigentin mit einem Schmunzeln. Parallel zu seinem Konzert musste sich der Chor auf den Wettbewerb vorbereiten. „Wir hatten kaum Zeit zum Luftholen“, so die Dirigentin.

Letztendlich schaffte es die Gesangsgemeinschaft bis in das Halbfinale. Enttäuscht sind die Sängerinnen nicht. „Es war ein herausragendes Erlebnis“, betonte Sigrun Loddenkötter. „So eine gemeinsame Leistung zu schaffen, war einfach klasse.“ Freundschaftliche Kontakte habe man zu den weiteren teilnehmenden Chören knüpfen können, etwas, was die Ostbevernerinnen auch nun noch begeistert.

Man habe sich gesanglich deutlich weiterentwickelt, betont Henrietta Harmann, dass sich die Unterstützung durch Vocal-Coaching gelohnt habe. Diese – wie auch unter anderem die Fahrten – wurden finanziell von einigen örtlichen Sponsoren möglich gemacht. Denen, so betonte die Chorleiterin, seien die „Starlights“ sehr dankbar. Gleiches gelte für die Interessierten, die sich die Shows in Essen anschauten. „Wir hatten den größten Fanblock“, stellten die Sängerinnen begeistert fest.

Auch die Anteilnahme der Bevölkerung sei groß, man habe viele Gratulationen für das Erreichte bekommen, so Harmann.

Dass es im Halbfinale schwer werden würde, war den Musikerinnen bewusst, denn: „Wir waren der einzige Laienchor“, erläuterte Henrietta Harmann. Dementsprechend können die „Starlights“ ihre Teilnahme als großen Erfolg verbuchen. Über neue Sängerinnen würden sie sich sehr freuen.