38 000 Euro im Plus

Der Gemeindehaushalt 2020 ist verabschiedet – und zwar im Alleingang der CDU . SPD , Grüne und FDP lehnten den Vorschlag von Bürgermeister Wolfgang Annen einheitlich ab und das, obwohl am Ende die „schwarze Null“ steht. Unglaubwürdigkeit, falsche Prioritätensetzung und das Ziel einen strukturell ausgeglichenen Haushalt präsentieren zu können sowie mannigfaltige weitere Gründe sorgen bei den „Oppositionsparteien“ für die Entscheidung, dem Haushalt für das kommenden Jahr nicht zuzustimmen.

Dabei hatte Kämmerer Dr. Michael König ein drittes Mal mit spitzem Bleistift gerechnet, so dass er unterm Strich ein Plus von rund 38 000 Euro verkünden konnte. „Denn einige Änderungen haben sich noch ergeben“, sagte König. Insgesamt bedeute dies zwar eine Verschlechterung um 51 000 Euro des Gesamtergebnisses, aber immer noch ein positives Ergebnis. Sebastian Hollmann kommentierte die unterschiedlichen Ergebnisse bei Haushaltseinbringung, -beratung und -verabschiedung mit: „Dann sollte der Kämmerer auch besser kein viertes Mal rechnen.“ Die Liberalen vermissten in diesem Haushalt die Idee des Bürgermeisters, wie er denn mit dem zu erwartenden schlechten Ausblick in den kommenden Jahren umgehen werde und weil das Zahlenwerk eine gewisse Ehrlichkeit vermissen lasse, was beispielsweise die Rathauspost betreffe, für die der Bürgermeister nach wie vor keine verlässlichen Zahlen genannt habe.

Ähnlich klang dies auch in der Haushaltsrede von Jochem Neumann (Grüne) an, der mit seiner Fraktion großes Misstrauen gegenüber dem Handeln des Bürgermeisters hegt. Darüber hinaus seinen 3,5 von seiner Fraktion durchgebrachte Anträge, auf deren Umsetzung man noch mit berechtigter Skepsis warte, einfach nicht ausreichend, um dem Haushalt zuzustimmen.

Überaus skeptisch auch die Worte von Peter Eisel (SPD). Speziell im Hinblick auf das Baugebiet Kohkamp hegen die Sozialdemokraten Zweifel, ob an dieser Stelle die Rechnung des Bürgermeisters aufgehen werde. Investitionen seien das eine, aber entsprechende Erlöse vermochte Eisel nicht zu sehen. Auch die Einschätzung der Gewerbesteuer war den Sozialdemokraten zu optimistisch.

Natürlich sei der mittelfristige Finanzplan durch den Rückgang von Gewerbesteuern getrübt, dennoch vermochte Hubertus Hermanns (CDU) dem Haushalt positives abzugewinnen: „Herr Bürgermeister, die von Ihnen bei der Aufstellung des Haushalts aufgeführten Pläne zur Entwicklung und insbesondere zur Attraktivierung Ostbeverns für die nächsten Jahre, findet unsere volle Zustimmung.“ Damit haben die Christdemokraten im Alleingang den Haushalt 2020 durchgewunken.