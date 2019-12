Tritt man in das Atelier „Regenbogenfarben“ ein, darf man sich nicht nur von der Künstlerin Dietlind Seeburg willkommen geheißen fühlen, sondern auch durch die besondere Atmosphäre, die ihre Kunstwerke ausmachen. Erleben können Interessierte das bei ihrer vorweihnachtlichen Ausstellung an den Adventswochenenden.

Dabei können sie auch einen Eindruck davon gewinnen, wie der von ihr gestaltete Regenbogen aussehen wird, der den Kreisverkehr Nordring/Grevener Damm schmücken wird. Dietlind Seeburg hat in der Vergangenheit schon große Objekte in Firmen, Banken und Hotels bemalt. Die Gestaltung eines Kreisels ist für sie jetzt aber trotzdem „ein Riesenprojekt“, freut sie sich. Nachdem ihre Planung Zustimmung erhalten hat, wird es bald an die Arbeit gehen. Die Metallarbeiten für die drei Regenbögen – der größte mit einer Höhe von sieben und einer Länge von 14 Metern – aus verzinktem Eisen erledigt die Firma DGS Metalle. Die Gestaltung und Fertigstellung übernimmt die Künstlerin mit Acrylfarben – und einer Endbehandlung. Sind die drei Bögen fertig, werden sie nach bestimmten Vorgaben auf dem Kreisel befestigt.

„Das Projekt ist für mich wie ein Geschenk“, sagte sie. Und auch für die Betrachter soll es so sein, denn: „Kunst tut den Menschen gut“, ist Dietlind Seeburg überzeugt.

Die vorweihnachtliche Ausstellung in ihrer Kunstgalerie am Grevener Damm 36, bei der auch eine kleine vollwertige und frische Mahlzeit angeboten wird, ist samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.