Eine Vorpremiere oder auch eine „Welturaufführung“, wie Christoph Tiemann schmunzelnd sagte, erlebten die Besucher seiner Lesung am Mittwoch. In der Loburger Aula las der Autor und Moderator auf Einladung des Kulturforums gemeinsam mit dem Ensemble des „Theater ex libris“ Krimigeschichten unter dem Titel „Alles schläft, einer wacht – Weihnachten mit Sherlock Holmes “.

„Werfen Sie ihr Kopfkino an“, riet Christoph Tiemann dem Publikum, sich in die Erzählungen zu vertiefen. Bildprojektionen und die Musik von Pianist Jakob Reinhardt untermalten die spannenden Geschichten, mit denen die Vortragenden die Zuhörer mit ihren packenden Stimmen in das London der viktorianische Zeit entführte.