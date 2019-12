Mit einem Tieflader wurde jetzt der fast garagengroße Technikraum angeliefert, der vor dem Rathaus in der Erde versenkt wurde. Er ist notwendig für das Wasserspiel, das auf dem Vorplatz entstehen soll. Das Wasser dafür wird nämlich nicht mit Chlor, sondern mit Wasserstoffperoxid gereinigt und so eine „Veralgung“ verhindert. Um Kontrollen zu ermöglichen, ist der Raum so groß dimensioniert, dass Techniker problemlos hineinklettern können. Neben dem Raum für die technischen Anlagen ist zudem ein Wassertank eingebaut.