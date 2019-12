Mehr Sicherheit im Straßenverkehr in der Bevergemeinde – das wünschen die Politiker aller Fraktionen und stellten aufgrund dessen auch im Laufe des Jahres mehrere Anträge zu diesem Themenkomplex.

In der jüngsten Ratssitzung konnte Fachbereichsleiterin Barbara Roggenland den Kommunalpolitikern mit ihren Ausführungen einen aktuellen Überblick über das Thema verschaffen.

Zunächst konnte sie „grünes Licht“ in Sachen Aktionswoche der Schulen zum Thema Verkehrssicherheit geben. „Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde in Warendorf hat signalisiert, dass es gerne bereit ist mitzuwirken“, sagte Roggenland. Gleiches gelte für die Verkehrswacht, führte sie aus.

Darüber hinaus habe es in der vergangenen Woche Kontrollen der Halte- und Parkverbote im Umfeld der Schulen gegeben. „Das sah ganz gut aus“, sagte die Fachbereichsleiterin. Sie schränkte diese Aussage aber auch gleich wieder ein, denn die Kontrollen seien angekündigt gewesen. Das sei ausdrücklicher Wunsch der Ausschussmitglieder gewesen, erklärte sie und fügte hinzu: „Es werden natürlich auch noch unangekündigte Kontrollen folgen.“

Die parallel von der Polizei durchgeführten Beleuchtungskontrollen bei Radfahrer seien ebenfalls „in Ordnung“ gewesen, so Roggenland.

Darüber hinaus habe man dem Straßenverkehrsamt des Kreises die verschiedenen Anträge und Ideen aus den Fraktionen zur Prüfung vorgelegt. Eine Chance für die Einrichtung eines Fußgängerüberweges im Bereich Hauptstraße/Johannes-Poggenburg-Straße/Hanfgarten ist in den Augen des Kreises nicht gegeben. Allerdings seien an dieser Stelle Verkehrshelfer eine gute Alternative. Ebenso sei die Ausweisung einer Einbahnstraße im Bereich der Schulen nicht möglich, führte Roggenland aus. Auch Poller oder zeitweise Sperrungen kommen laut Kreis nicht in Betracht, da es sich an dieser Stelle um einen sensiblen Bereich handle.

„Feuerwehr und Rettungsdienst müssen immer ohne Behinderungen durchkommen“, erklärte die Fachbereichsleiterin.