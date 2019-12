Organisatoren ziehen positive Bilanz

Noch eine gute Portion Weihnachtsstimmung? Die bekamen die Besucher am Donnerstag beim vierten und vorerst letzten „Winter-Hüttenzauber“ zur Genüge. Die Lichter in den Buden, das Angebot der Standbetreiber und die Musik sorgten für eine schöne Kulisse, in der es sich die Gäste gut gehen lassen konnten. Die Organisatoren sind mit der diesjährigen Veranstaltungsreihe sehr zufrieden und denken schon an eine Neuauflage in der Adventszeit 2020.

Beim Finale am Donnerstag konnten die zahlreichen Gäste noch einmal das Angebot genießen. Alle Buden waren besetzt und offerierten nicht nur Schönes und Praktisches aus Holz oder Filz. Auch für das leibliche Wohl war wieder gut mit Grünkohl und weiteren Leckereien gesorgt.

Am Abend gab es für alle noch eine Überraschung: Hatte am Nachmittag Jeanine Steltenkötter für die musikalische Unterhaltung gesorgt, übernahmen das mit der Dunkelheit unangekündigt die „Starlights“ mit weihnachtlichen Liedern. Der Chor bekam ein dickes Lob von der stellvertretenden Bürgermeisterin Mathilde Breuer, die zudem betonte, dass die Sängerinnen mit ihrer Teilnahme am Chor-Wettbewerb den Ort wieder ein Stück bekannter gemacht hätten.

Entertainment sei gewünscht, das meinte Yvonne Ganzert von „Ostbevern Touristik“ in ihrem Resümee zur diesjährigen Winterzauber-Saison. „Die ersten beiden Donnerstage waren aufgrund des Programms schon am Nachmittag sehr gut besucht“, erklärte sie. Ganzert lobte das Engagement, mit dem örtliche Vereinigungen, Kindergärten oder auch die Zehntklässler der Josef-Annegarn-Schule das Angebot mit selbst gebackenen Plätzchen, einer Tombola und weiteren Ideen bereicherten.

Zufrieden war auch Jessica Kock (Marjestics Diner). Lediglich einer der Abende sei etwas verregnet gewesen. „Im Großen und Ganzen sind wir mit Petrus ganz zufrieden“, sagte die Mitveranstalterin. Gute Stimmung habe man auf dem Kirchplatz erlebt. Pro Abend seien etwa 200 Besucher gekommen.

Jetzt denken die Organisatoren schon an den „Winter-Hüttenzauber“ 2020. Bereits im Januar soll reflektiert und gegebenenfalls über Veränderungen nachgedacht werden, so Yvonne Ganzert.