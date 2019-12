Das Rathaus in Ostbevern ist am kommenden Montag, 23. Dezember, noch von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Der Bürgerservice ist bereits ab 7 Uhr erreichbar. An Heiligabend und während der Weihnachtsfeiertage bleibt das Rathaus geschlossen.

Sowohl am Freitag, 27. Dezember, als auch am Montag, 30. Dezember, ist das Verwaltungsgebäude von 8 bis 12 Uhr und am Montag, 30. Dezember, zusätzlich auch nachmittags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Der Bürgerservice ist auch am 30. Dezember ab 7 Uhr erreichbar. An Silvester und Neujahr bleibt das Rathaus geschlossen. Ab Donnerstag, 2. Januar, ist das Team zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder für die Bürger da.

Das Beverbad ist an Heiligabend, am zweiten Weihnachtstag und an Silvester jeweils von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Lediglich am ersten Weihnachtstag und an Neujahr bleibt das Bad geschlossen.