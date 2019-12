In den Ferien wird einiges im Beverbad geboten. An den beiden Freitagen (27. Dezember und 3. Januar) heißt es jeweils von 14 bis 16 Uhr „BattlEVERyBADy“ mit lustigen Spielen. Am 5. Januar lädt das Beverbad-Team von 11 bis 13 Uhr zu einem Sektempfang ein, um auf das neue Jahr anzustoßen. Das Beverbad ist wie folgt geöffnet: an Heiligabend von 8 bis 12 Uhr, am 2. Weihnachtstag von 8 bis 12 Uhr und an Silvester von 8 bis 12 Uhr. Am 1. Weihnachtstag und an Neujahr bleibt das Bad geschlossen.