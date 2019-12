Wenn der Musikverein zu seinem Weihnachtskonzert einlädt, kommen dien Zuhörer in Scharen: Mehrere hundert Besucher genossen am gestrigen Sonntag eine gute Stunde adventliche Musik. „Gönnen Sie sich diese Einstimmung auf das Fest“, forderte Pfarrer Marco Klein die Anwesenden auf. Dieses Mal holte sich der MVO, der jüngst sein 90-jähriges Bestehen feierte, zudem Unterstützung. Der MGV Sängerbund ergänzte die Klänge der Instrumente mit seinen Männerstimmen und bereite dem Publikum so noch eine zusätzliche Freude.

Quer durch die Musikstile, von klassischen Werken bis zur Filmmusik, musizierte der MVO. Mit Johann Sebastian Bachs Präludium eröffneten die Musiker die Traditionsveranstaltung.

Adolphe Adam schrieb Mitte des 19. Jahrhundert auf Basis von Placide Cappeaus Gedicht „Minuit, chrètien“ die Komposition für „Oh Holy Night“, in dem die Geburt Jesu als Erlösung der Menschheit betrachtet wird. Dem MVO gelang es, dieses Stück gekonnt zu präsentieren. Ebenso wie „The Lady Caliph“, das recht melancholische Werk von Ennio Morricone, das unter anderem aus dem Drama „If I Were You“ bekannt ist. Dass es geeignet ist für orchestrale Musik, das bewiesen die örtlichen Instrumentalisten mit Bravour. Bei einigen Weihnachtsliedern begleiteten sie den Gesang des Publikums.

Zwischen den einzelnen Musikdarbietungen trat Vanessa Käller an das Mikrofon und erinnert an die Vereinsgründung vor 90 Jahren. „Eine Zeit, auf die wir stolz sind“, betonte die Saxofonistin und warf einen Blick in die Zukunft, wie so eine Vereinsgründung wohl heutzutage aussehen könnte.

Werke des polnischen Komponisten Jozef Swider aus dem 19. Jahrhundert wählten die Aktiven des Männergesangvereins. Mit „Als die Welt verloren und „Sagt, ihr weisen Könige“ bewiesen sie die Fülle und das gute Zusammenspiel ihrer Stimmlagen.

Gemeinsam mit dem MVO ging es auf die „Petersburger Schlittenfahrt“, ein Stück von Richard Eilenberg, das die Zuhörer mit seiner flotten Melodie auf eine musikalische Tour durch eine Winterlandschaft entführte.

Zum Ende des Konzerts gab es noch etwas für die jüngeren Besucher. Doch das Kinderlied „In der Weihnachtsbäckerei“ ist mittlerweile auch für viele Erwachsene ein „Muss“ in der Vorweihnachtszeit.

Bekannt über die Generationen hinweg wird wohl auch die Melodie zum Film „Kevin, allein zu Haus“ sein, der sich mit den Jahren zum Weihnachtsklassiker entwickelt hat.

Ein Konzert, dessen Applaus sicherlich nicht nur den Instrumentalisten und Sängern galt, sondern auch dem gelungenen Repertoire, das so verschiedene Stücke zusammenbrachte, um alle Besucher passend zum Fest zu bezaubern.