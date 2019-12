Rund 60 Eltern und Kinder der Ambrosius-Grundschule trafen sich an der Loburg, um durch den dortigen Wald zu wandern. Der Weg wurde mit Lichtern beleuchtet. Das Ziel war es, Rudolf, das Rentier, zu finden. Gemeinsam mussten die Teilnehmer Aufgaben erfüllen und einen Schatz finden, um dann am Ende dem Rentier zu begegnen. Dieses freute sich so sehr, die Kinder zu sehen, dass es ihnen eine Weihnachtsgeschichte erzählte. „Die Kinder hörten mit leuchtenden Augen gespannt zu“, heißt es in einem Bericht. Nach diesem Erlebnis klang der Abend mit Kinderpunsch und Plätzchen aus.