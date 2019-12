Viel Kurzweil vor der Bescherung

Alle Jahre wieder – können sich Eltern darauf verlassen, dass ihre Sprösslinge beim „Wir warten auf das Christkind“ in den Stunden vor der Bescherung nicht nur gut untergebracht, sondern gleichzeitig auch bestens unterhalten werden.

Am Dienstag war der Ansturm, wie in den Vorjahren, wieder hoch: „190 Kinder sind da, das könnte ein Rekord sein“, erklärte Lena Haverkamp . Dementsprechend lang war die Schlange, die von den Anmeldepunkten mitunter bis auf den Kirchplatz reichte.

Damit diese große Anzahl an vier- bis zehnjährigen Mädchen und Jungen auch zu „bändigen“ ist, bedarf es eines guten Programms und vieler Helfer. Organisiert und durchgeführt wurde die Aktion durch die Messdiener-Leiterrunde.

40 junge Erwachsene aus diesem Kreis sowie zehn weitere Helfer sorgten dafür, dass den Kleinen die Wartezeit auf die Bescherung um drei kurzweilige Stunden verkürzt wurde.

Warum sich die 14- bis 26jährigen Helfer dafür engagieren? „Das ist einfach eine schöne Aktion. Es bereitet uns Freude, den Kindern so viel Spaß zu bereiten“, erklärte Lena Haverkamp. Zudem sei es klasse, dass die Messdienerleiterrunde dadurch noch einmal vor den Feiertagen zusammenkäme, meinte die Mit-Organisatorin, die ebenso wie etliche der übrigen Aktiven selber schon als Besucherkind dabei war.

Etliches hatten die Helfer schon in den Tagen zuvor vorbereitet: Basteln mit Wachsplatten, Papier und der Laubsäge gehörten ebenso dazu wie das Einüben eines Krippenspiels. „Fest im Programm sind jedes Mal das Verzieren von Plätzchen und Knusperhäuschen“, sagte Lena Haverkamp. Und eines durfte ebenfalls nicht fehlen: „Fußball, Fußball“, riefen etliche Jungen. Für sie und einige sportliche Mädchen ging es in die Beverhalle. Zudem konnten die jungen Besucher Vogelfutterglocken basteln und Mandalas ausmalen. „Damit Ihr Euch etwas entspannen könnt“, meinte Johannes Langenhöver.

Auf das Verzieren von den Knusperhäuschen freute sich unter anderem Nina, die mit ihrer Schwester die Aktion besuchte. „Letztes Jahr habe ich gebastelt“, erinnerte sich die Achtjährige. Was sie nachher mit dem Gebastelten machen will? „Vielleicht verschenke ich es“, war sie sich noch unschlüssig.

Die Eltern waren derweil froh, noch ein paar Stunden Ruhe bis zum Heiligen Abend zu haben und letzte Erledigungen tätigen zu können. Michael Loddenkötter etwa meldete seinen Sohn Johannes an. „Er möchte unbedingt am Heiligabend noch mit seinen Freunden Fußball spielen“, berichtete Loddenkötter. Und er selber? „Es müssen noch ein paar Geschenke eingepackt werden“, so der Vater. „Und für die Schwiegereltern muss ich noch etwas besorgen.“