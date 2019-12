Mittler zwischen Mensch und Natur

Immer stärker breiten sich auch in Ostbevern „gebietsfremde“ Tierarten aus, die Lebensräume, Arten und die heimischen Ökosysteme bedrohen. Georg Verenkotte , Leiter des Hegerings Ostbevern, sieht die Natur, die Vogelwelt und andere Tierarten stark gefährdet. „Wir haben im Kreis Warendorf allein seit März über eintausend Waschbären erlegt. In Ostbevern wurden diese nachtaktiven Säugetiere um 27 reduziert. In der derzeitigen Jagdsaison (April bis März 2020) sind in Ostbevern bereits über 80 Waschbären aus der Natur entnommen worden. Die kleinen Bären halten sich insbesondere im Bereich der Bever, Aa, Frankenbach und anderen feuchten Biotopen auf. Georg Verenkotte sieht die Jäger in einer hohen Verantwortung für den Erhalt der Artenvielfalt. „Dieses Beschützen erreichen wir nur durch eine konzentrierte und konsequente Bejagung.“ Noch stärker sind die Nutrias in Ostbevern „heimisch“ geworden: 1829 Nutrias brachten die Jäger im Kreis Warendorf zur Strecke, in Ostbevern waren es allein 244.

„All diese eingeschleppten Tiere fügen der biologischen Vielfalt großen Schaden zu,“ so der Hegeringsleiter. „Die Fangzahlen machen außerdem deutlich, dass die Population nicht abreißt.“ Das weist auch die aktuelle Jagdstatistik für den Kreis Warendorf aus. Der Dachs und alle Marderarten tun ein Übriges dazu. Vereinzelt wurde auch bereits der Marderhund angetroffen. Der aus China stammende Allesfresser und der Waschbär befinden sich unter den 100 schlimmsten invasiven Arten. Die Berner Konvention empfiehlt, diese Arten streng zu kontrollieren, da sie die biologische Vielfalt massiv gefährden.

Auch wenn manche Zahlen noch harmlos wirken, ist es mehr als wahrscheinlich, dass der Bestand noch viel höher ist als so manche „Fangzahl“ es ausdrückt. Allein die Beute an Waschbären im Kreis Warendorf bestätigt dieses: „Innerhalb von nur neun Jahren stieg der jährliche Fang dieser aus Nordamerika stammenden Raubtiere von 25 auf 1127. Eine weitere Gefahr sind die Wildschweine, die ja auch für die Afrikanische Schweinepest verantwortlich sind. Die Ergebnisse in Ostbevern zeigen, dass bei revierübergreifenden Jagden zwischen fünf und zehn Wildschweine erlegt wurden. Als Ausnahme bezeichnet Georg Verenkotte die Jahre 2016/2017 mit über 70 erlegten Wildschweinen: „Wir glauben, dass sich die Schwarzwildstrecke in unserer Region zurückgebildet hat, obschon 2018/2019 etwa 35 Wildschweine getroffen wurden.“ Bei der jüngsten revierübergreifenden Bewegungsjagd wurden in Ostbevern und Telgte insgesamt nur zwei Wildschweine erlegt.

Auch nicht bejagbare Tierarten bedrohen die Kleintierwelt. Dazu zählen die Nesträuber wie Eichhörnchen und Eichelhäher. Sie vermehren sich sehr schnell. Das gilt auch für die Rabenvögel. „Die Population reißt nicht ab. Immer mehr Vogelnester werden auch durch diese Tiere geplündert,“ so Georg Verenkotte.

Von den Rabenvögeln sei die Krähe, die ein Feind der Singvögel ist, der schlimmste Raubvogel. Der Dachs und Baummarder hat in Ostbevern noch keine Bedeutung. Zu den weiteren Raubtieren gehört auch der Fuchs. Auch der vermehre sich stark. Im zurückliegenden Jagdjahr wurden in Ostbevern allein 150 Füchse geschossen. Warum sich das Raubtier in Ostbevern besonders wohl fühlt, erklärt der Leiter des Hegerings Ostbevern so: „Ostbevern ist eigentlich eine reine Niederwildgegend. Der Fuchs fühlt sich hier sehr wohl, passt sich dem Wandel schnell an und das Nahrungsaufkommen ist sehr hoch. Der Rotfuchs streift durch Wälder, über Wiesen und Felder und ist eine Gefahr für jegliches Kleintier. Er selbst hat keinen Feind in der Natur,“ begründet Georg Verenkotte die Fuchsbejagung.

Wenn die Jäger in ihren Revieren unterwegs sind, achten sie sehr darauf, dass sie Wanderern oder Spaziergängern nicht in die Quere kommen. Wenn eine Jagd stattfindet, wird der Bereich großräumig gekennzeichnet. Als besonders erfreulich bezeichnet der Hegeringsleiter die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Jägern, Landwirten und Waldbesitzern.

Die Jäger stehen auch in Ostbevern immer wieder vor neuen Herausforderungen, weil die heimischen Kleintier- und Vogelarten immer stärker bedroht sind. Bei den „invasiven Tierarten“ muss eine Bejagung und Bestandsüberwachung durch die Jägerschaft erfolgen. „Uns geht es nicht nur um Wildbret, sondern um den Erhalt der Natur und der Artenvielfalt.“ Verenkotte sieht sich die Jägerschaft in einer besonderen Verpflichtung: „Die Jägerinnen und Jäger müssen in deutlich stärkerem Maße als bislang Mittler zwischen Natur und Mensch sein.“