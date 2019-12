Am 4. und 5. Januar sind die Sternsinger wieder in Ostbevern unterwegs. Am Samstag und am Sonntag besuchen sie in der Bevergemeinde die Haushalte, bringen den Segen und sammeln für Kinder. In Brock ziehen die Könige ausschließlich am Sonntag los. „Im Moment sieht es so aus, dass mindestens neun Kinder, also drei Gruppen, fehlen. Sollte das so bleiben, könnten nicht alle Häuser besucht werden“, schreibt Gisela Ahlbrand für Brock in einer Mail. Interessierte Kinder sind daher am Donnerstag, 2. Januar, um 10 Uhr in die Kirche zum Üben eingeladen. Unter dem Motto „Kinder setzen sich für andere Kinder ein“ sammeln die Sternsinger in Ostbevern für Straßenkinder in Nairobi. Die Sternsinger in Brock sammeln für des Partnerprojekt in Uganda. Das Vortreffen für die Heiligen Drei Könige in der Bevergemeinde selbst findet am 2. Januar um 15 Uhr im Pfarrheim statt. Zum Mitzumachen eingeladen sind alle Kinder ab der zweiten Klasse. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Pfarrei zu finden oder unter messdiener-ostbevern@gmx.de zu erfragen.