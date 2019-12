15 Mädchen wurden jüngst in der Pfarrgemeinde St. Ambrosius in die Messdienergemeinschaft aufgenommen. Das geschah im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes, und Pfarrer Marco Klein lobte dabei das Engagement der Kinder und Jugendlichen für den kirchlichen Dienst. In den vergangenen Wochen und Monaten hatten sich die Messdienerinnen auf ihren Dienst am Altar intensiv vorbereitet.